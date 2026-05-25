Рособрнадзор объявил предостережения трём московским вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трём столичным высшим учебным заведениям. Информация об этом размещена в официальном канале ведомства в «Максе».

В сообщении уточняется, что вузам предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Предостережения получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет, а также Российский университет медицины Министерства здравоохранения РФ.

Ранее Рособрнадзор выпустил методические рекомендации, где перечислены основания для удаления выпускника с пункта проведения ЕГЭ. Среди причин названы несамостоятельное выполнение заданий, разговоры с другими участниками в аудитории, наличие при себе любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок, а также попытка вынести или сфотографировать черновики и экзаменационные бланки.