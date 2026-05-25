Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 мая, 14:13

Рособрнадзор объявил предостережения трём московским вузам

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VisualBricks

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований трём столичным высшим учебным заведениям. Информация об этом размещена в официальном канале ведомства в «Максе».

В сообщении уточняется, что вузам предложено принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

Предостережения получили Московская международная академия, Московский государственный лингвистический университет, а также Российский университет медицины Министерства здравоохранения РФ.

«Волшебная пыльца» в чёрном списке: Детям перестали выдавать ряд книг в библиотеках из-за запретных слов
«Волшебная пыльца» в чёрном списке: Детям перестали выдавать ряд книг в библиотеках из-за запретных слов

Ранее Рособрнадзор выпустил методические рекомендации, где перечислены основания для удаления выпускника с пункта проведения ЕГЭ. Среди причин названы несамостоятельное выполнение заданий, разговоры с другими участниками в аудитории, наличие при себе любых средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры, электронно-вычислительной техники, справочных материалов и письменных заметок, а также попытка вынести или сфотографировать черновики и экзаменационные бланки.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Рособрнадзор
  • Образование
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar