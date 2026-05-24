Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

24 мая, 14:59

«Волшебная пыльца» в чёрном списке: Детям перестали выдавать ряд книг в библиотеках из-за запретных слов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

В ряде детских библиотек России начали ограничивать выдачу литературы детям, если в тексте встречаются слова, которые могут трактоваться как связанные с наркотической тематикой. О первых подобных случаях Mash сообщили сотрудники библиотек из Рязанской области.

Российский книжный союз еженедельно обновляет перечень «опасных» слов, который используется при проверке литературы. В этот список, как утверждается, уже включены слова «грибы», «зелье», «волшебная пыльца» и «маковое поле». Из-за таких формулировок под ограничения попали не только художественные произведения, но и книги по медицине, ветеринарии и биологии.

Сотрудники библиотек отмечают, что детям перестали выдавать ряд изданий, даже если в них отсутствует описание употребления запрещённых веществ. В некоторых случаях книги доступны только взрослым по запросу. В числе упоминаемых ограниченных произведений оказались «Похитители волшебной пыльцы», «Приключения Тинтина», книги о Булгакове из серии ЖЗЛ, «Всеобщая история религий мира» и «Кто подставил кролика Роджера».

Местные власти пояснили, что подобные меры связаны с требованиями законодательства о маркировке материалов, содержащих упоминания наркотических и психотропных веществ. В конце мая представители библиотечного сообщества планируют обсудить практику применения этих правил на встрече в Екатеринбурге, где затронут вопросы хранения и выдачи книг.

Ранее в Санкт-Петербурге таможенные службы пресекли попытку ввоза крупной партии литературы, в которой обнаружили запрещённые материалы. Груз прибыл из Великобритании на Шушарский таможенный пост под видом детских книг, словарей и обучающих карточек. Общий вес партии составил 12,7 тонны, а заявленная стоимость — около 140 тысяч фунтов стерлингов.

Милена Скрипальщикова
