В Петербурге среди детских книг из Британии нашли экстремистскую литературу

Сотрудники петербургской таможни пресекли ввоз крупной партии запрещённой литературы. Опасные издания прибыли под видом безобидных книг и карточек для детей, рассказали Life.ru в ФНС.

Груз весом 12,7 тонны (стоимостью около 140 тысяч фунтов стерлингов) пришёл из Великобритании на Шушарский таможенный пост. В декларации значились словари, плакаты и детские книжки.

Однако при досмотре инспекторы нашли 28 книг с экстремистским материалом на английском и немецком языках. Отправителем выступила британская компания, а получателем — российская фирма, которая торгует иностранной литературой и педагогической публицистикой.

Экспертиза подтвердила: в изъятой продукции содержится запрещённая законом информация. На перевозчика завели дело по статье о несоблюдении ограничений при перемещении товаров через границу ЕАЭС.

Теперь груз не пропустят в свободное обращение. Следственные действия продолжаются.

Ранее стало известно, что РКН заблокировал сайт издания «Такие дела» за ЛГБТ*-контент. В ведомстве уточнили, что сайт внесли в единый реестр запрещённой информации ещё 24 апреля 2026 года. Это произошло на основании статьи 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.