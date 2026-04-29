29 апреля, 14:14

РКН заблокировал сайт издания «Такие дела» за ЛГБТ*-контент

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nerza

Федеральная служба по надзору в сфере связи ограничила доступ к интернет-ресурсу «Такие дела». Причиной стало распространение «ЛГБТ-контента»*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

В ведомстве уточнили, что сайт внесли в единый реестр запрещённой информации ещё 24 апреля 2026 года. Это произошло на основании статьи 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Администрацию портала обязали удалить материалы, пропагандирующие нетрадиционные ценности. Однако, как подчеркнули надзорные органы, требование выполнено не было. В результате доступ к интернет-странице ограничили полностью.

Ранее издание неоднократно привлекало внимание общественности публикациями на тему сексуальных меньшинств. В новой редакции российского законодательства пропаганда таких отношений среди несовершеннолетних и взрослых приравнивается к экстремизму. Сайту грозит постоянная блокировка, если владельцы не приведут контент в соответствие с законом.

Суд в Петербурге признал «Российскую ЛГБТ*-сеть»* экстремистской

Ранее Life.ru писал, что руководство «Эксмо» подозревают во взятках за сбыт экстремистской литературы. В московском офисе компании прошли повторные обыски, инициированные после показаний финдиректора Светланы Цепляевой.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России.

BannerImage
Дарья Денисова
