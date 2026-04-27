Суд в Петербурге признал «Российскую ЛГБТ*-сеть»* экстремистской

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск Главного управления Минюста РФ по городу и Ленинградской области. Межрегиональное движение «Российская ЛГБТ*-сеть»* признано экстремистским объединением. Её деятельность на территории РФ теперь запрещена.

«Общественное движение признано экстремистским объединением, его деятельность запрещена на территории России», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов города.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об ответственности за пропаганду гомосексуальных отношений*, смены пола, педофилии и чайлдфри. За пропаганду ЛГБТ*, педофилии и бездетности предусмотрен штраф до 900 белорусских рублей (23,8 тысячи российских), за нарушение в отношении детей — до 1 350 белорусских рублей (35,7 тысячи российских). Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков.

