Суд признал наказуемым распространение книг из дела о пропаганде ЛГБТ*

Распространение книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка» в России признано уголовно наказуемым. Об этом следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Содержит информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок…» — говорится в судебных документах. Отмечается, что произведения ориентированы, в том числе на подростковую аудиторию.

Суды установили признаки сразу нескольких нарушений, включая пропаганду среди несовершеннолетних и более тяжкие статьи УК РФ. Речь идёт о возможных составах преступлений, связанных с развратными действиями и незаконным оборотом запрещённых материалов.

Также в одном из произведений выявлены признаки реабилитации нацизма и нарушения закона о защите детей. Материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Напомним, сегодня стало известно об обысках в московских офисах издательства «Эксмо» в рамках дела об экстремизме. Был задержан гендиректор Евгений Капьев. В мае прошлого года несколько работников данной фирмы и её дочерних предприятий уже становились фигурантами дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений: они допускали свободную продажу детям литературы с ЛГБТ*-содержанием.

