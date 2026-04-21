Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 16:29

Суд признал наказуемым распространение книг из дела о пропаганде ЛГБТ*

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Распространение книг «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка» в России признано уголовно наказуемым. Об этом следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«Содержит информацию, направленную на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок…» — говорится в судебных документах. Отмечается, что произведения ориентированы, в том числе на подростковую аудиторию.

Суды установили признаки сразу нескольких нарушений, включая пропаганду среди несовершеннолетних и более тяжкие статьи УК РФ. Речь идёт о возможных составах преступлений, связанных с развратными действиями и незаконным оборотом запрещённых материалов.

Также в одном из произведений выявлены признаки реабилитации нацизма и нарушения закона о защите детей. Материалы стали основанием для возбуждения уголовного дела.

Половина капитала издательства «Эксмо» оказалась в офшорах

Напомним, сегодня стало известно об обысках в московских офисах издательства «Эксмо» в рамках дела об экстремизме. Был задержан гендиректор Евгений Капьев. В мае прошлого года несколько работников данной фирмы и её дочерних предприятий уже становились фигурантами дел о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений: они допускали свободную продажу детям литературы с ЛГБТ*-содержанием.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar