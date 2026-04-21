Половина капитала издательства «Эксмо» оказалась в офшорах

Почти половина капитала издательства «Эксмо» (49%) выведена на счета в офшорных компаниях. Об этом сообщает Mash Money.

27% холдинга принадлежит кипрской Sevorna Limited, ещё 22% — сейшельской Redcliffe Holding Limited. Ранее в документации издательства также фигурировал виргинский офшор Loristone Limited с долей 80%. Владелец этих активов не отображается в реестрах — информация скрыта от посторонних глаз. У компании почти четыре тысячи госконтрактов на общую сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

По Sevorna Limited след ведёт к акционеру «Эксмо» Илье Цодокову. В открытых кипрских данных он указан как директор и секретарь компании. Цодоков ранее долгое время руководил ООО «Эксмо». В российской структуре участников издательства он также фигурировал как отдельное физлицо с долей 7%.

Напомним, сегодня стало известно об обысках в московских офисах издательства «Эксмо» в рамках дела об экстремизме. Был задержан гендиректор Евгений Капьев. Ещё в мае прошлого года несколько сотрудников этой компании и её дочерних структур уже попадали под следствие за пропаганду нетрадиционных отношений из-за свободной продажи детям книг с пропагандой ЛГБТ*.

