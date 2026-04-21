Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 апреля, 12:58

В «Эксмо» назвали причину допроса гендиректора издательства

Допрос гендиректора «Эксмо» связан с деятельностью издательства Popcorn Books

Обстановка в издательстве «Эксмо». Фото © Life.ru

Обстановка в издательстве «Эксмо». Фото © Life.ru

Допрос генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева связан с уголовным делом об экстремизме из-за распространения книг издательства Popcorn Books (входит в состав холдинга). Об этом сообщили в пресс-службе издательства.

«[Допрос] проходит в рамках следственных действий по уголовному делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn Books), возбуждённому в мае 2025 года», — говорится в сообщении.

В издательстве «Эксмо» прошли обыски, задержан гендиректор Капьев

О том, что в офисах издательства «Эксмо» в Москве проходят обыски в рамках расследования дела об экстремизме, стало извстно 21 апреля. Был задержан гендиректор Евгений Капьев. При этом в мае прошлого года несколько сотрудников «Эксмо» и дочерних структур уже попадали под следствие за пропаганду нетрадиционных отношений. Тогда причиной назвали свободную продажу детям книг с ЛГБТ*.

* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar