В издательстве «Эксмо» прошли обыски, задержан гендиректор Капьев
В офисах издательства «Эксмо» в Москве проходят обыски в рамках расследования дела об экстремизме. Предварительно, задержан гендиректор Евгений Капьев, пишет SHOT.
Это не первый визит правоохранителей в издательство. В мае прошлого года несколько сотрудников «Эксмо» и дочерних структур уже попадали под следствие за пропаганду нетрадиционных отношений. Тогда причиной назвали свободную продажу книг с ЛГБТ* несовершеннолетним.
В том же месяце издательство разослало магазинам указание уничтожить 50 наименований. В стоп-лист попали «Лисья нора» и «Элизиум» Норы Сакавич, «Станцуй на моей могиле» Эйдена Чемберса, а также «Лето в пионерском галстуке» и его сиквел «О чём молчит ласточка». Последние две написали Катерина Сильванова** и Елена Малисова**.
Ранее суд в Ижевске оштрафовал ООО «Грамота» на 800 тысяч рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщила объединённая пресс-служба судов Удмуртии, основанием стала проверка в декабре 2025 года в одном из магазинов сети «Читай-город». Там обнаружили книгу, которую суд счёл формирующей интерес к нетрадиционным отношениям и их привлекательность.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.
** Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.