Суд в Москве оштрафовал разработчика Roblox на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ*

В Москве вынесли решение по делу американской студии Roblox Corporation, известной созданием одноимённой онлайн-платформы. Таганский районный суд признал компанию виновной по статье о пропаганде ЛГБТ* в интернете. Размер наказания составил 8 миллионов рублей.

Судья Александра Анохина огласила два постановления, каждое из которых предусматривает штраф в 4 миллиона.

Из материалов дела неясно, какой именно контент послужил поводом для разбирательства. Однако в документах указано, что корпорация допустила распространение информации, формирующей привлекательный образ ЛГБТ*-отношений.

Это не первый инцидент, связанный с работой сервиса в России. В декабре 2025 года Роскомнадзор ограничил доступ к платформе из-за материалов экстремистского характера.

Позже в надзорном ведомстве заявили о готовности к диалогу. Там отметили, что ждут от Roblox Corporation шагов по приведению своей деятельности в соответствие с местными законами.