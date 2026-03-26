Вороватых чиновников будут вычислять по покупкам их детей в Roblox и CS2

Коррумпированных чиновников предложили выявлять по покупкам их детей в Roblox, дорогим скинам в CS2 и криптокошелькам. С такой инициативой выступили депутаты Госсовета Чувашии, сообщает Mash.

Контроль за доходами хотят расширить, а проверять теперь будут не только самого госслужащего и его супругу, но и несовершеннолетних детей. Авторы инициативы указывают на пробел в законодательстве, поскольку при крупных покупках учитывается доход всей семьи за три предыдущих года, однако в расчёт не берутся онлайн-активы.

Именно в играх и криптокошельках, по мнению разработчиков, часто сосредоточена скрытая финансовая активность. Если годовые расходы семьи чиновника превышают общий заработок, законность этих трат придётся доказывать. Вводить новые отчёты для детей не планируется, но проверка их активов должна усложнить схемы сокрытия доходов.

