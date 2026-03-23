В России могут расширить контроль за безналичными доходами физлиц

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому Банк России будет передавать ФНС сведения о россиянах, получающих доход на карту от других физлиц без уплаты налогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если изменения в Налоговый кодекс вступят в силу, налоговые органы смогут запрашивать выписки по счетам граждан даже без проверок. Законопроект также предлагает расширить обмен информацией между ФНС и ЦБ по открытию и закрытию счетов, использованию электронных платежных средств и идентификации клиентов через ИНН, а в упрощённой версии — через СНИЛС, полис ОМС или водительские права.

Изменения направлены на усиление контроля за безналичными доходами и противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

