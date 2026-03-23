Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 марта, 18:01

В России могут расширить контроль за безналичными доходами физлиц

Обложка © Life.ru

Правительственная комиссия одобрила законопроект, согласно которому Банк России будет передавать ФНС сведения о россиянах, получающих доход на карту от других физлиц без уплаты налогов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Если изменения в Налоговый кодекс вступят в силу, налоговые органы смогут запрашивать выписки по счетам граждан даже без проверок. Законопроект также предлагает расширить обмен информацией между ФНС и ЦБ по открытию и закрытию счетов, использованию электронных платежных средств и идентификации клиентов через ИНН, а в упрощённой версии — через СНИЛС, полис ОМС или водительские права.

Изменения направлены на усиление контроля за безналичными доходами и противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Путин утвердил закон о суточном лимите штрафов за езду без ОСАГО
Ранее Life.ru писал, что президент России Владимир Путин подписал закон, который гарантирует гражданам право на инвестиционный доход с пенсионных взносов, даже если средства позднее возвращались работодателю.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Центробанк
  • ФНС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar