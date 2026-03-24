В России предложили брать с иноагентов 10% от дохода на ремонты соцобъектов

Депутаты предложили обязать иноагентов направлять не менее 10% доходов на ремонт сельских домов культуры и библиотек. Средства планируется списывать со специальных счетов в российских банках, где аккумулируются доходы иноагентов. Инициатива направлена в Министерство культуры. Об этом стало известно Mash.

Речь идёт не только о доходах от концертов и творческой деятельности, но также о поступлениях от продажи или аренды имущества, а также о дивидендах и процентах по вкладам. При этом отмечается, что доступ к средствам на спецсчетах ограничен — воспользоваться ими можно будет только после снятия соответствующего статуса.

Инициатива предполагает, что часть средств может направляться на восстановление и модернизацию объектов культуры в сельской местности и небольших населённых пунктах, где, по мнению авторов, инфраструктура требует обновления.

Ранее в Санкт-Петербурге суд признал рэпера Мирона Фёдорова* (Oxxxymiron*) виновным по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ. Решением мирового судьи 206-го участка артисту также назначено дополнительное ограничение — в течение двух лет ему запрещено размещать любые материалы в интернете.