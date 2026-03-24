Ведущую «Дождя»* заочно приговорили к 7,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Головинский суд Москвы вынес заочный приговор журналистке телеканала «Дождь»* Валерии Ратниковой**. Ей назначено 7,5 лет лишения свободы с запретом на администрирование страниц в интернете на три года, сообщили РИА «Новости» в суде.

По данным следствия, обвиняемая разместила в мессенджере публикации, содержащие ложную информацию о действиях Вооружённых сил РФ против мирного населения Украины. Ратникова** объявлена в розыск и заочно арестована в России.

* СМИ, выполняющее функции иноагента и признанное нежелательной в России. ** Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.