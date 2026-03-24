23 марта, 22:54

Поперечный* заявил, что не рассматривает возвращение в Россию

Данила Поперечный*.

Стендап-комик Данила Поперечный* заявил, что не рассматривает возможность возвращения в Россию. Заявление прозвучало в подкасте «Без души», опубликованном на YouTube.

По словам комика, даже при изменении политической ситуации он не планирует возвращаться. Поперечный* отметил, что после переезда в США он не видит для себя такой возможности.

«Я не уверен, что я, пройдя весь этот путь, поеду обратно туда», — сказал он.

Песков: Французский журналист Боке может вернуться в Россию, где ему ничего не угрожает
Ранее сообщалось, что музыкальная группа «Би-2» продолжает получать доход в России после отъезда участников за границу. По итогам 2025 года коллектив заработал около одного миллиона рублей. Средства поступили через юридическое лицо, зарегистрированное в России ещё в 2010 году. При этом финансовые показатели компании снижаются на протяжении последних лет.

* Внесён Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

BannerImage
Антон Голыбин
