Поперечный* заявил, что не рассматривает возвращение в Россию

Стендап-комик Данила Поперечный* заявил, что не рассматривает возможность возвращения в Россию. Заявление прозвучало в подкасте «Без души», опубликованном на YouTube.

По словам комика, даже при изменении политической ситуации он не планирует возвращаться. Поперечный* отметил, что после переезда в США он не видит для себя такой возможности.

«Я не уверен, что я, пройдя весь этот путь, поеду обратно туда», — сказал он.

Ранее сообщалось, что музыкальная группа «Би-2» продолжает получать доход в России после отъезда участников за границу. По итогам 2025 года коллектив заработал около одного миллиона рублей. Средства поступили через юридическое лицо, зарегистрированное в России ещё в 2010 году. При этом финансовые показатели компании снижаются на протяжении последних лет.

