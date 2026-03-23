«Би-2» продолжает вести бизнес в России после отъезда за границу

Музыкальная группа «Би-2» получила около одного миллиона рублей в России по итогам 2025 года. Об этом сообщила «Газета.ru».

Источник уточнил, что заработок коллектив получил через ООО «Группа Би-2», зарегистрированное в 2010 году. При этом финансовые показатели компании снижаются с начала специальной военной операции.

В 2022 году выручка составляла около 2,2 миллиона рублей, затем она сократилась до одного миллиона. Также фиксируется убыток в размере 1,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду предоставила гражданство ряду граждан России, включая сына солиста группы «Би-2» Фёдора Бортника и пианиста Глеба Колядина. В 2024 году молдавские власти также выдали гражданство нескольким известным россиянам, включая участников группы «Би-2» и членов их семей, а также кинокритику Антону Долину* и журналисту Глебу Пьяных*. Глава администрации президента Адриан Бэлуцел объяснил эти решения интересами республики.

