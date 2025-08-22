Мессенджер MAX
22 августа, 11:12

Санду предоставила гражданство Молдавии журналисту Пьяных* и кинокритику Долину*

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ critic_dolin,glebpianykh

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства российскому кинокритику Антону Долину* и его семье. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте главы республики.

Гражданство Молдавии получили супруга Антона Долина*, Наталья Хлюстова, и их сыновья Марк и Аркадий. Кроме того, молдавский паспорт был предоставлен и российскому журналисту Глебу Пьяных*, следует из указа.

Напомним, Долин* неоднократно выступал против спецоперации на территории Украины, а в марте 2022 года уехал из России. В октябре того же года Минюст РФ внёс кинокритика в реестр иностранных агентов.

* Внесены Министерством юстиции России в перечень иноагентов.

