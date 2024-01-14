Уехавший кинокритик Антон Долин* избавился от последнего бизнеса в России

Уехавший из России кинокритик Антон Долин* избавился от последнего бизнеса на родине. По данным Mash, речь идёт о существовавшем с 2019 года ИП, с помощью которого журналист делал видео- и аудиоконтент. Официально организация занималась монтажом роликов и организацией прямых эфиров на радио.