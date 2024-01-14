Уехавший кинокритик Антон Долин* избавился от последнего бизнеса в России
Антон Долин*. Обложка © Telegram / Антон Долин*
Уехавший из России кинокритик Антон Долин* избавился от последнего бизнеса на родине. По данным Mash, речь идёт о существовавшем с 2019 года ИП, с помощью которого журналист делал видео- и аудиоконтент. Официально организация занималась монтажом роликов и организацией прямых эфиров на радио.
Свою предпринимательскую деятельность в РФ Долин* полностью прекратил 4 декабря. В нашей стране у него осталась лишь часть имущества.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Антон Долин* покинул Россию. А 14 октября 2022 года Минюст РФ внёс кинокритика в реестр иностранных агентов.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.