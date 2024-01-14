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14 января, 11:54

Уехавший кинокритик Антон Долин* избавился от последнего бизнеса в России

Антон Долин*. Обложка © Telegram / Антон Долин*

Антон Долин*. Обложка © Telegram / Антон Долин*

Уехавший из России кинокритик Антон Долин* избавился от последнего бизнеса на родине. По данным Mash, речь идёт о существовавшем с 2019 года ИП, с помощью которого журналист делал видео- и аудиоконтент. Официально организация занималась монтажом роликов и организацией прямых эфиров на радио.

Свою предпринимательскую деятельность в РФ Долин* полностью прекратил 4 декабря. В нашей стране у него осталась лишь часть имущества.

Боль микрозвёзд: Как бежавшие от СВО Зыгарь, Дудь и Долин бесятся из-за потери заработка в России
Боль микрозвёзд: Как бежавшие от СВО Зыгарь, Дудь и Долин бесятся из-за потери заработка в России

Напомним, после начала спецоперации на Украине Антон Долин* покинул Россию. А 14 октября 2022 года Минюст РФ внёс кинокритика в реестр иностранных агентов.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Матвей Константинов
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