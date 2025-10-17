В то время как общественность активно обсуждает отъезд и позицию Андрея Макаревича*, его финансовые активы, размещенные в российских банковских структурах, продолжают демонстрировать стабильную доходность. Сообщается, что с момента объявления СВО лидер группы «Машина времени» аккумулировал на процентах от своих банковских вкладов внушительную сумму, превышающую отметку в 4,8 миллиона рублей. Конкретная цифра, по информации SHOT, составила 4 854 402 рубля.

Параллельно с этим пассивным доходом, артист продолжает регулярно получать положенное пенсионное обеспечение из российских источников. Эта выплата оценивается примерно в 90 тысяч рублей ежемесячно. Сумма является комбинированной, поскольку включает существенные надбавки за его заслуги перед страной. В частности, 41 955 рублей начисляются ему как Народному артисту Российской Федерации, а дополнительные 29 119 рублей поступают за наличие ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Таким образом, его финансовое положение в стране, покинутой им, остается значительно диверсифицированным.

А не так давно фронтмен группы «Машина времени» решил устроить дегустацию вина собственного производства в Батуми. Билеты на мероприятие продавались за 250 лари (примерно 7,5 тысячи рублей). Однако гостей собралось немного. Крыша, где всё происходило, была полупустой. Поклонники подарили Макаревичу* три подсолнуха. Музыкант, судя по всему, расстроился, не стал общаться с гостями и ретировался.