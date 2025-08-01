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1 августа, 08:02

Бежавшему в Израиль Макаревичу* требуют закрыть путь в Россию на 50 лет из-за Пахмутовой

Глава ФПБК Бородин призвал лишить Макаревича* гражданства за унижение Пахмутовой

Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Группа «Машина времени»

Андрей Макаревич*. Обложка © Telegram / Группа «Машина времени»

Лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* следует лишить российского паспорта за унижение народной артистки СССР Александры Пахмутовой. С этим призывом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после слов музыканта о том, что она является не очень хорошим композитором, а её новые произведения просто ужасны.

«Андрей Макаревич*, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову», — возмущён Бородин.

Он назвал певца и других уехавших из страны артистов предателями родины. Бородин призывает лишить музыканта гражданства РФ и запретить ему въезд в страну на 50 лет.

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Напомним, Макаревич* выразил негативное отношение к творчеству известного советского композитора Александры Пахмутовой. Он заявил, что чувствовал неловкость, когда ему приходилось отказываться исполнять её новые произведения.

* Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Андрей Бражников
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