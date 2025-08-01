Бежавшему в Израиль Макаревичу* требуют закрыть путь в Россию на 50 лет из-за Пахмутовой

Лидера рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича* следует лишить российского паспорта за унижение народной артистки СССР Александры Пахмутовой. С этим призывом выступил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин после слов музыканта о том, что она является не очень хорошим композитором, а её новые произведения просто ужасны.

«Андрей Макаревич*, у которого бездарные песни, которые слушать невозможно и они не вызывают никаких эмоций, унижает Александру Пахмутову», — возмущён Бородин.

Он назвал певца и других уехавших из страны артистов предателями родины. Бородин призывает лишить музыканта гражданства РФ и запретить ему въезд в страну на 50 лет.

Напомним, Макаревич* выразил негативное отношение к творчеству известного советского композитора Александры Пахмутовой. Он заявил, что чувствовал неловкость, когда ему приходилось отказываться исполнять её новые произведения.