Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

18 марта, 10:03

Песков: Французский журналист Боке может вернуться в Россию, где ему ничего не угрожает

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистом французского происхождения Адрианом Боке, который попросил у российского руководства защиты. Боке, освещавший события в Донбассе и получивший российское гражданство, столкнулся с санкциями Евросоюза и заявил о смертельной опасности для себя и своей семьи.

«Он гражданин России, он может приехать в Россию, здесь ему ничего не будет угрожать», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о каких-либо отдельных обращениях Боке в адрес руководства страны — в Кремле видели лишь сообщения в СМИ.

«Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время», — добавил Песков.

Песков: Куба сталкивается с трудностями из-за удушающего эмбарго США

Напомним, Адриан Боке получил российское гражданство еще в феврале 2024 года, поскольку ранее Боке вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче и попросил политического убежища в РФ в середине декабря 2022 года. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали. Life.ru сообщал, что МВД РФ приняло ходатайство журналиста о признании его беженцем.

BannerImage
Дарья Денисова
