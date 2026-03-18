Песков: Французский журналист Боке может вернуться в Россию, где ему ничего не угрожает
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистом французского происхождения Адрианом Боке, который попросил у российского руководства защиты. Боке, освещавший события в Донбассе и получивший российское гражданство, столкнулся с санкциями Евросоюза и заявил о смертельной опасности для себя и своей семьи.
«Он гражданин России, он может приехать в Россию, здесь ему ничего не будет угрожать», — заявил Песков.
При этом представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о каких-либо отдельных обращениях Боке в адрес руководства страны — в Кремле видели лишь сообщения в СМИ.
«Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время», — добавил Песков.
Напомним, Адриан Боке получил российское гражданство еще в феврале 2024 года, поскольку ранее Боке вскрыл правду о военных преступлениях ВСУ и инсценировке Киевом трагедии в Буче и попросил политического убежища в РФ в середине декабря 2022 года. Он рассказывал о поступающих ему угрозах, а в Стамбуле на француза и вовсе напали. Life.ru сообщал, что МВД РФ приняло ходатайство журналиста о признании его беженцем.
