Песков: Французский журналист Боке может вернуться в Россию, где ему ничего не угрожает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с журналистом французского происхождения Адрианом Боке, который попросил у российского руководства защиты. Боке, освещавший события в Донбассе и получивший российское гражданство, столкнулся с санкциями Евросоюза и заявил о смертельной опасности для себя и своей семьи.

«Он гражданин России, он может приехать в Россию, здесь ему ничего не будет угрожать», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что ему неизвестно о каких-либо отдельных обращениях Боке в адрес руководства страны — в Кремле видели лишь сообщения в СМИ.

«Я не понимаю, о какой помощи может идти речь, что он сам имеет в виду. Думаю, это прояснится в самое ближайшее время», — добавил Песков.