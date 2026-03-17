Песков: Куба сталкивается с трудностями из-за удушающего эмбарго США

Куба сталкивается с экономическими трудностями из-за эмбарго со стороны США, заявил Дмитрий Песков. По словам пресс-секретаря президента, Россия поддерживает контакты с властями острова и на экспертном, и на рабочем уровнях.

«Куба – это независимое суверенное государство, которое сталкивается с большими экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, большими гуманитарными проблемами», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия готова оказать республике посильную помощь. Эти вопросы прорабатываются с Гаваной.

Напомним, на фоне блокады Кубы со стороны США на острове произошёл тотальный энергетический коллапс — зафиксирован полный блэкаут. Россияне, находящиеся в республике, заявляют даже о дефиците питьевой воды.