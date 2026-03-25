В Ижевске «Читай-город» получил крупный штраф из-за книги с ЛГБТ* — пропагандой
Обложка © DALL-E / Life.ru
Суд в Ижевске привлек к административной ответственности ООО «Грамота». Компанию оштрафовали на 800 тысяч рублей по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.
По данным объединенной пресс-службы судов Удмуртии, поводом стала проверка, прошедшая в декабре 2025 года в одном из магазинов сети «Читай-город». Там выявили распространение книги с информацией, которую суд счел направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности таких отношений.
Представитель ООО «Грамота» настаивал, что оснований для привлечения к ответственности не было. Однако суд эти доводы отклонил.
В итоге организации назначили административный штраф. Размер взыскания составил 800 тысяч рублей.
Подобные случаи в последние годы происходят регулярно. Книги и издательства все чаще становятся объектом проверок из-за содержания, которое может быть признано нарушающим действующее законодательство.
Чаще всего претензии возникают к произведениям с темами ЛГБТ*, возрастной маркировкой или отсутствием ограничений для несовершеннолетних. По итогам проверок суды нередко назначают штрафы как продавцам, так и издателям. А российское издательство Popcorn Books, не раз попадавшее в поле зрения общественности из-за выпуска скандальной литературы для подростков на ЛГБТ*-тематику, даже объявило о своём закрытии.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.