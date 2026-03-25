Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

25 марта, 08:46

В Ижевске «Читай-город» получил крупный штраф из-за книги с ЛГБТ* — пропагандой

Обложка © DALL-E / Life.ru

Суд в Ижевске привлек к административной ответственности ООО «Грамота». Компанию оштрафовали на 800 тысяч рублей по делу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

По данным объединенной пресс-службы судов Удмуртии, поводом стала проверка, прошедшая в декабре 2025 года в одном из магазинов сети «Читай-город». Там выявили распространение книги с информацией, которую суд счел направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок и привлекательности таких отношений.

Представитель ООО «Грамота» настаивал, что оснований для привлечения к ответственности не было. Однако суд эти доводы отклонил.

В итоге организации назначили административный штраф. Размер взыскания составил 800 тысяч рублей.

Подобные случаи в последние годы происходят регулярно. Книги и издательства все чаще становятся объектом проверок из-за содержания, которое может быть признано нарушающим действующее законодательство.

Чаще всего претензии возникают к произведениям с темами ЛГБТ*, возрастной маркировкой или отсутствием ограничений для несовершеннолетних. По итогам проверок суды нередко назначают штрафы как продавцам, так и издателям. А российское издательство Popcorn Books, не раз попадавшее в поле зрения общественности из-за выпуска скандальной литературы для подростков на ЛГБТ*-тематику, даже объявило о своём закрытии.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

Марина Фещенко
