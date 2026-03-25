В отделениях «Почты России» разрешат продавать безрецептурные лекарства

В России планируют разрешить продажу безрецептурных лекарственных препаратов в отделениях «Почты России». Соответствующая инициатива закреплена в законопроекте, который предусматривает расширение функционала почтовых отделений. Об этом сообщили Минцифры РФ.

«Почта России сможет продавать безрецептурные лекарства в своих отделениях. Это особенно важно для жителей отдалённых и труднодоступных населённых пунктов», — говорится в сообщении.

При этом конкретный список препаратов, разрешённых к продаже, а также требования к их хранению и отпуску будут установлены на уровне правительства. Это позволит унифицировать правила и обеспечить контроль за оборотом лекарств.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести изменения в нормативную базу, чтобы разрешить продажу зарегистрированных в стране лекарственных препаратов через отделения «Почты России». Кабмин должен обеспечить корректировку правовых актов, которая позволит организовать отпуск медикаментов в отделениях почтовой связи акционерного общества «Почта России».