Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 08:42

В 12 регионах России уровень воды превысил неблагоприятные отметки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy_Copter38

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anatoliy_Copter38

Уровень воды на 15 реках в 12 регионах России достигнет неблагоприятных отметок. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре.

«Уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на реках Московской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской, Свердловской областей, Башкортостана и Приморского края», — рассказали синоптики.

По их данным, повышение уровня воды (на 0,4–0,7 метра за сутки) отмечается на реках Сев, Коста, Унеча, Болва, Ока, Пахра, Северка, Сейм, Рать, Псел, Луга, Битюг, Кариан, Днепр и Айдар. Специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации.

Вода в подъездах и подвалах: Зимние снегопады обернулись для Камчатки новой напастью

В Гидрометцентре также сообщили какой день будет самым тёплым на этой неделе в Москве. До пятницы дневные показатели держатся в пределах 9–13 градусов, ночные — от минус 3 до 2 градусов.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
  • Рязанская область
  • Калужская область
  • Воронежская область
  • Смоленская область
  • Брянская область
  • Орловская область
  • Тамбовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar