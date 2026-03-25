В 12 регионах России уровень воды превысил неблагоприятные отметки

Уровень воды на 15 реках в 12 регионах России достигнет неблагоприятных отметок. Об этом РИА «Новости» сообщили в Гидрометцентре.

«Уровень воды превышает отметку выхода воды на пойму на реках Московской, Рязанской, Калужской, Воронежской, Смоленской, Брянской, Орловской, Тамбовской, Волгоградской, Свердловской областей, Башкортостана и Приморского края», — рассказали синоптики.

По их данным, повышение уровня воды (на 0,4–0,7 метра за сутки) отмечается на реках Сев, Коста, Унеча, Болва, Ока, Пахра, Северка, Сейм, Рать, Псел, Луга, Битюг, Кариан, Днепр и Айдар. Специалисты продолжают мониторинг паводковой ситуации.

В Гидрометцентре также сообщили какой день будет самым тёплым на этой неделе в Москве. До пятницы дневные показатели держатся в пределах 9–13 градусов, ночные — от минус 3 до 2 градусов.