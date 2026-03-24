Россиянам рассказали, какой день будет самым тёплым на этой неделе в Москве

В столице России 27 марта станет самым тёплым днём недели. Как рассказала РИА «Новости» ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина, днём ожидается до 16 градусов тепла, ночью — до 3.

До пятницы дневные показатели держатся в пределах 9–13 градусов, ночные — от минус 3 до 2 градусов. Паршина отметила, что точный прогноз на выходные станет известен только к середине недели.

Ранее Life.ru писал, что в России март станет, вероятно, станет самым тёплым за последние десятилетия. По словам специалиста, средняя температура за 22 дня месяца уже составила +5,4°C, что выше рекорда марта 2007 года (+4,4°C). Если оставшиеся дни не изменят тенденцию, этот март официально станет самым тёплым за всю историю наблюдений.