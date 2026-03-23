Март 2026 года может принести России новый погодный рекорд

В России март 2026 года, вероятно, станет самым тёплым за последние десятилетия. Такую оценку дала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Самый тёплый март был в 2007 году, когда среднемесячная температура составила плюс 4,4 градуса. Сейчас в марте 2026 года среднемесячная температура составила плюс 5.4 за 22 дня», — цитирует Паршину РИА «Новости».

По её словам, средняя температура за 22 дня месяца уже составила +5,4°C, что выше рекорда марта 2007 года (+4,4°C). Если оставшиеся дни не изменят тенденцию, этот март официально станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Специалист отметила, что высокие показатели температуры фиксируются по всей стране, а аномальная жара вызывает особое внимание синоптиков.

Напомним, что последняя неделя марта для москвичей будет солнечной и тёплой. Дневная температура будет держаться около десяти градусов, а вот ночью может подмораживать, из-за чего на дорогах образуется гололёдица.