Москвичей в воскресенье ожидает погода «миллион на миллион»

В воскресенье в столице установится малооблачная погода без осадков, «миллион на миллион». Температура воздуха поднимется до плюс 13 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погодные условия будут определяться влиянием антициклона, поэтому в столице нашей Родины погода будет стоять «миллион на миллион»: малооблачно, ясно, естественно, никаких осадков. Ветер переменный, слабый. И температура воздуха — плюс 11 — плюс 13 градусов», — рассказал он.

Тишковец отметил, что такой температурный фон аномально высокий — на 8–10 градусов выше климатической нормы для этого времени. Атмосферное давление останется стабильным и составит 752 миллиметра ртутного столба.

В последнюю неделю марта в Московской области также прогнозируется малооблачная погода. Днём температура воздуха будет держаться около 10 градусов тепла, однако в ночные часы возможны заморозки, что приведёт к образованию гололедицы на дорогах. Синоптики предупреждают: менять гардероб и автомобильную резину пока рано. Сильного ветра и осадков из-за влияния антициклона не ожидается. Погода будет тихой, спокойной и солнечной.