Книгу Стивена Кинга «Оно» сняли с продажи из-за жалобы на пропаганду ЛГБТ*

Издательство «АСТ» отозвало тираж романа «Оно» Стивена Кинга после получения жалоб на содержание произведения. Как сообщила генеральный директор «АСТ» Татьяна Горская в беседе с ТАСС, в знаменитом произведении было замечено описание нетрадиционных отношений.

Она уточнила, что поводом для отзыва послужило обращение, по которому Российский книжный союз провёл предварительную экспертизу текста. Горская отметила, что роман издаётся в России десятилетиями, но детальному анализу его содержание ранее не подвергалось. В настоящее время издательство проводит дополнительную собственную экспертизу с привлечением современных технологий.

«Да, целая партия романа была отозвана. Было обращение — и Российский книжный союз провёл предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», — сказала она.

Гендиректор пояснила, что для проверки текстов начинает применяться искусственный интеллект, хотя окончательное решение всегда остаётся за живыми экспертами. По результатам проверки будет принято решение о соответствующей законодательству маркировке книги. В случае выявления серьёзных нарушений издательство обратится к правообладателю с запросом на редактирование текста.

