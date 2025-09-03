Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 сентября, 11:02

Московская студентка угодила под арест за репост ЛГБТ*-мема с котом

Mash: В Москве студентку арестовали на 10 суток за репост ЛГБТ*-мема

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Veera

В Москве 22-летняя студентка получили 10 суток административного ареста за репост мема в социальной сети. Соответствующее решение вынес Мосгорсуд, пишет Mash.

Как следует из материалов дела, девушка сохранила у себя изображение человека, завёрнутого в радужный флаг, который является интернациональным символом ЛГБТ*-сообщества. На изображении также присутствовали надписи: «Я фея геев* энергетиков и котиков» и «Вжух и ты...»

Коты в помощь: Заключённые в СИЗО теперь могут получать мемы
Ранее суд признал недопустимым распространение мема с цитатой из культовой картины Гая Ричи «Большой куш». Под запрет попали: удалённая статья на «Пикабу», тред с мемами на SafeReactor, публикация «Почему не любят цыган» и другие публикации.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

