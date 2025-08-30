Коты в помощь: Заключённые в СИЗО теперь могут получать мемы
Менеджер ZT: Родственники получили право отправлять мемы заключённым в СИЗО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy
Заключённые в СИЗО и исправительных колониях теперь получили возможность получать от родственников и близких не только обычные письма, но и мемы, среди которых особой популярностью пользуются изображения с котами. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании «Защищенные телекоммуникации» (ZT, ранее — «Зонателеком»).
ZT с 2010 года сотрудничает с учреждениями уголовно-исполнительной системы, предоставляя сервисы для осуществления переговоров, электронной переписки и перевода денежных средств на лицевые счета осуждённых. Как отметил менеджер продукта Даниил Долженко, новый сервис позволяет отправителю не просто написать, но и визуально передать свои чувства – поддержку, любовь и добрую шутку, что особенно важно при ограниченности форматов общения.
«Пользователь оформляет заказ в приложении или на сайте в несколько кликов, добавляя к заказу свой любимый мем. Письмо с вложениями моментально распечатывают в учреждении, затем оно проходит обязательную цензуру – обычно это занимает 1-3 дня. После этого письмо передают прямо в руки заключённому», — рассказал Долженко агентству.
Анализ отправляемого контента показывает, что чаще всего пользователи выбирают для пересылки мемы с котами и мотивационные цитаты, что свидетельствует о высоком запросе на позитивный и поддерживающий контент среди семей заключённых.
Ранее сообщалось, что конфликт между сибирским авторитетом Вадимом Моляковым («Моляк»), членом «Братской» ОПГ, и местными заключёнными в курганской колонии был урегулирован УФСИН и администрацией. Угрозы в адрес Молякова последовали от сокамерников из-за его открытого пренебрежения к криминальным авторитетам, критики воровской идеологии и традиций, что вызвало недовольство «лиц криминальной направленности».