Сибирский авторитет Моляк поссорился с «воровскими» и оказался в «чужой» колонии

Сотрудники УФСИН и администрации курганской колонии урегулировали конфликт, вспыхнувший между сибирским авторитетом, членом «Братской» ОПГ Вадимом Моляковым, известным по прозвищу Моляк, и местными заключёнными. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, угрозы в адрес Молякова поступили от сокамерников после его возвращения из иркутского СИЗО с новым приговором. Осужденный открыто выражал пренебрежение к криминальным авторитетам, критиковал воровскую идеологию и традиции, что вызвало недовольство «лиц криминальной направленности». Ему дали понять, что за такие слова придётся отвечать, однако Моляков лишь усугубил противостояние.

Весной 2023 года о ситуации стало известно оперативникам колонии. Рассматривался вариант перевода заключённого в другое учреждение, но Моляков отказался писать заявление и попросил одиночную камеру. В итоге его этапировали в исправительное учреждение Красноярского края, чтобы избежать возможной расправы. При этом, по словам источника, сам Моляков остался недоволен решением.

Осужденный требовал разъяснений причин перевода, обратился в прокуратуру и пытался оспорить действия УФСИН в суде, однако везде получил отказ.