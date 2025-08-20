Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 15:02

Сибирский авторитет Моляк поссорился с «воровскими» и оказался в «чужой» колонии

Основателя Братской ОПГ перевели в другую колонию после конфликта с заключёнными

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jonas Petrovas

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Jonas Petrovas

Сотрудники УФСИН и администрации курганской колонии урегулировали конфликт, вспыхнувший между сибирским авторитетом, членом «Братской» ОПГ Вадимом Моляковым, известным по прозвищу Моляк, и местными заключёнными. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, угрозы в адрес Молякова поступили от сокамерников после его возвращения из иркутского СИЗО с новым приговором. Осужденный открыто выражал пренебрежение к криминальным авторитетам, критиковал воровскую идеологию и традиции, что вызвало недовольство «лиц криминальной направленности». Ему дали понять, что за такие слова придётся отвечать, однако Моляков лишь усугубил противостояние.

Весной 2023 года о ситуации стало известно оперативникам колонии. Рассматривался вариант перевода заключённого в другое учреждение, но Моляков отказался писать заявление и попросил одиночную камеру. В итоге его этапировали в исправительное учреждение Красноярского края, чтобы избежать возможной расправы. При этом, по словам источника, сам Моляков остался недоволен решением.

Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу из СИЗО
Недавно экстрадированного вора в законе Васю Бандита увезли в больницу из СИЗО

Осужденный требовал разъяснений причин перевода, обратился в прокуратуру и пытался оспорить действия УФСИН в суде, однако везде получил отказ.

Моляков считается создателем «Братской» ОПГ, сформированной в конце 1990-х годов. Группировка быстро стала одной из самых влиятельных в Сибири и отличалась жестокостью, устраняя тех, кто мешал её бизнес-интересам.

Примерный муж и многодетный отец: В Москве задержан вор в законе с безупречным досье
Примерный муж и многодетный отец: В Москве задержан вор в законе с безупречным досье
BannerImage
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Криминал
  • Иркутская область
  • Красноярский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar