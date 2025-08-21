Суд запретил мем из фильма «Большой куш» за разжигание ненависти к цыганам
Обложка © Columbia Pictures Corporation
Останкинский суд Москвы признал недопустимым распространение мема с цитатой из культовой картины Гая Ричи «Большой куш». Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».
В июле прокуратура подала иск о блокировке пяти интернет-страниц, содержащих высказывания, разжигающие вражду в отношении цыган. Суд его удовлетворил.
Под запрет попали: удалённая статья на «Пикабу», тред с мемами на SafeReactor, публикация «Почему не любят цыган», а также посты с кадром из фильма, где герой Стивена Грэма произносит фразу «Цыгане? Ненавижу ***** цыган».
