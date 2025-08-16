Встреча Путина и Трампа
16 августа, 13:28

«Я не повар»: Высоцкая ответила на мемы о своих кулинарных экспериментах

Высоцкая заявила, что из кулинарных провалов у неё были только помидоры и шашлык

Юлия Высоцкая. Обложка © Telegram / «Юлия Высоцкая Official»

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая впервые прокомментировала нападки хейтеров после её провала в собственном кулинарном шоу. Несколько лет назад супруга режиссёра Андрея Кончаловского учила свою аудиторию готовить сырники, жарить шашлык и помидоры, однако все эти вкусности сгорели. О своих неудачах звезда рассказала в программе ALEKÓ In My Bag.

«Провала было реально два, за которые я прям думаю... Горелые помидоры — это провал. И шашлык — это провал. <...> Я себя никогда не позиционировала как повар», — призналась Высоцкая.

Особенно звезде запомнился эпизод с шашлыками во время пандемии, когда из-за конфликта с оператором, отказавшимся надеть маску, она пережила настоящую истерику. По её словам, в тот момент было неважно, как выглядит блюдо — главной задачей было завершить съёмки без риска заражения.

При этом Высоцкая горячо защитила свои сырники, ставшие объектом насмешек в Сети. Она настаивает, что её рецепт с карамельной корочкой и кремовой начинкой — один из лучших.

Ведущая подчеркнула, что никогда не позиционировала себя как профессиональный повар, а лишь делилась кулинарными экспериментами. По её мнению, естественность и отсутствие подстав в шоу — это достоинство, а не недостаток.

Юлия Высоцкая заработала миллиарды рублей на лекарствах

Ранее Высоцкая опровергла слухи о продаже своего кулинарного бизнеса. Телеведущая подтвердила, что по-прежнему является владелицей компании «Едим дома» и активно участвует в её деятельности. На данный момент в Москве функционируют пять кулинарных студий, а на этот год запланировано открытие студии в Санкт-Петербурге и ещё двух в российской столице.

