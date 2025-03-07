Высоцкая опровергла продажу кулинарного бизнеса после насмешек над её блюдами в Сети
Юлия Высоцкая опровергла продажу бизнеса «Едим дома» в РФ
Телеведущая Юлия Высоцкая не продавала свой бизнес «Едим дома», она продолжает им заниматься. Об этом журналистам сообщили в пиар-службе её холдинга.
В компании напомнили, что программа «Едим Дома» уже 22 года успешно продолжает радовать зрителей. В Москве сейчас открыто пять кулинарных студий, в 2025 году также планируется запуск студии в Санкт-Петербурге и ещё двух студий в столице.
Напомним, что ранее появилась информация, что ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в Сети. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями.
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