Высоцкая опровергла продажу кулинарного бизнеса после насмешек над её блюдами в Сети

Телеведущая Юлия Высоцкая не продавала свой бизнес «Едим дома», она продолжает им заниматься. Об этом журналистам сообщили в пиар-службе её холдинга.

В компании напомнили, что программа «Едим Дома» уже 22 года успешно продолжает радовать зрителей. В Москве сейчас открыто пять кулинарных студий, в 2025 году также планируется запуск студии в Санкт-Петербурге и ещё двух студий в столице.