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7 марта, 16:10

Высоцкая опровергла продажу кулинарного бизнеса после насмешек над её блюдами в Сети

Юлия Высоцкая опровергла продажу бизнеса «Едим дома» в РФ

Телеведущая Юлия Высоцкая не продавала свой бизнес «Едим дома», она продолжает им заниматься. Об этом журналистам сообщили в пиар-службе её холдинга.

В компании напомнили, что программа «Едим Дома» уже 22 года успешно продолжает радовать зрителей. В Москве сейчас открыто пять кулинарных студий, в 2025 году также планируется запуск студии в Санкт-Петербурге и ещё двух студий в столице.

Высоцкая ликвидирует фирму "Кулинарная студия", которая принесла ₽5 млн убытков
Высоцкая ликвидирует фирму "Кулинарная студия", которая принесла ₽5 млн убытков

Напомним, что ранее появилась информация, что ведущая кулинарного шоу Юлия Высоцкая оставила свой бизнес «Едим дома» на фоне убытков после насмешек в Сети. Пользователи шутили про её передачи, где Юлия готовила сгоревший шашлык и молола в блендере целых раков с панцирями.

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской и запрещён на территории Российской Федерации)/juliavysotskayaofficial

Алена Пенчугина
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