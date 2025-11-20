Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 14:07

В Госдуме предложили переписать популярный ужастик Стивена Кинга «Оно»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Решение об изъятии из оборота знаменитого романа Стивена Кинга «Оно» могло быть принято по результатам профессиональной экспертизы. Такое предположение в беседе с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Елена Драпеко.

Парламентарий напомнила о действующем законе, запрещающем пропаганду ЛГБТ*, и подчеркнула, что подобной литературы на полках магазинов быть не должно. Драпеко считает, что у издателей есть два пути: либо отредактировать содержание, чтобы оно соответствовало нормам, либо столкнуться с изъятием тиража.

Депутат допустила, что специалисты — лингвисты и филологи — провели анализ текста и выявили в нём признаки запрещённой пропаганды. Она отметила, что снятие книги с продажи является дорогостоящей мерой, а значит, к ней не прибегают без веских оснований и соответствующих заключений экспертов.

«Точно так и было»: Захарова высмеяла абсурдное заявление молдавского депутата о Пушкине и геях*
«Точно так и было»: Захарова высмеяла абсурдное заявление молдавского депутата о Пушкине и геях*

Напомним, в России приостановлена продажа романа Стивена Кинга «Оно». Тираж был отозван из-за сцен, описывающих ЛГБТ*-отношения. Издательство АСТ намерено уточнить маркировку книги, и в случае изменений она может вернуться на полки магазинов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Госдума
  • Стивен Кинг
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar