Культовый роман Стивена Кинга перестали продавать в России из-за ЛГБТ*-пропаганды

Ранее сообщалось, что в Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках ЛГБТ*-пропаганды и наркотиков. Правоохранители потребовали от посетителей оставаться на месте и сесть на пол для досмотра. Однако одна из посетительниц отказалась подчиниться требованиям силовиков и начала шумно протестовать. В ответ сотрудники скрутили девушку и унесли её с танцпола за руки и ноги.