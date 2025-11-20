Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 10:51

Культовый роман Стивена Кинга перестали продавать в России из-за ЛГБТ*-пропаганды

Обложка © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

Обложка © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk

В России приостановлена продажа романа Стивена Кинга «Оно». По информации Mash, причиной стали сцены, содержащие описание ЛГБТ*-отношений, включая оргии и гомосексуальные* эпизоды.

Издательство АСТ заявило об отзыве тиража для уточнения маркировки, после чего книга, возможно, вернётся в продажу.

«Точно так и было»: Захарова высмеяла абсурдное заявление молдавского депутата о Пушкине и геях*
«Точно так и было»: Захарова высмеяла абсурдное заявление молдавского депутата о Пушкине и геях*

Ранее сообщалось, что в Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках ЛГБТ*-пропаганды и наркотиков. Правоохранители потребовали от посетителей оставаться на месте и сесть на пол для досмотра. Однако одна из посетительниц отказалась подчиниться требованиям силовиков и начала шумно протестовать. В ответ сотрудники скрутили девушку и унесли её с танцпола за руки и ноги.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Стивен Кинг
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar