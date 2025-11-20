Культовый роман Стивена Кинга перестали продавать в России из-за ЛГБТ*-пропаганды
Обложка © «Оно: Добро пожаловать в Дерри», режиссёр Андрес Мускетти, сценаристы Андрес Мускетти, Барбара Мускетти, Стивен Кинг и др. / Kinopoisk
В России приостановлена продажа романа Стивена Кинга «Оно». По информации Mash, причиной стали сцены, содержащие описание ЛГБТ*-отношений, включая оргии и гомосексуальные* эпизоды.
Издательство АСТ заявило об отзыве тиража для уточнения маркировки, после чего книга, возможно, вернётся в продажу.
Ранее сообщалось, что в Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках ЛГБТ*-пропаганды и наркотиков. Правоохранители потребовали от посетителей оставаться на месте и сесть на пол для досмотра. Однако одна из посетительниц отказалась подчиниться требованиям силовиков и начала шумно протестовать. В ответ сотрудники скрутили девушку и унесли её с танцпола за руки и ноги.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.
* Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.