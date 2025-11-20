В Москве СОБР провёл рейд в ночном клубе в поисках ЛГБТ*-пропаганды и наркотиков
Сотрудники московского СОБРа провели внезапный рейд в ночном клубе VIBE в рамках проверки на ЛГБТ*-пропаганду и запрещённые вещества. Об этом сообщает BAZA.
По данным телеграм-канала, правоохранители потребовали от посетителей оставаться на месте и сесть на пол для досмотра. Однако одна из посетительниц отказалась подчиниться требованиям силовиков и начала шумно протестовать. В ответ сотрудники скрутили девушку и унесли её с танцпола за руки и ноги.
Ранее в Санкт-Петербурге накрыли незаконную студию по производству порнографии. Правоохранители изъяли значительные объёмы реквизита, включая резиновые фаллоимитаторы, специализированную эротическую одежду, куклы вуду, а также полный комплект оборудования для видеозаписи.
