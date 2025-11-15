Суд Москвы прекратил дело организатора групповых ЛГБТ*-туров

Головинский районный суд Москвы официально прекратил уголовное преследование в отношении столичного предпринимателя Андрея Котова*, который обвинялся в организации ЛГБТ**-туров. Соответствующее судебное решение было вынесено в пятницу, о чём свидетельствуют материалы дела, доступные РИА «Новости».

Формальным основанием для полного прекращения производства по уголовному делу послужила кончина самого обвиняемого. Напомним, что в декабре 2024 года тело Котова* обнаружили в камере следственного изолятора. По первоначальной версии следствия, мужчина свёл счёты с жизнью, о чём свидетельствовали многочисленные порезы на его теле.

Мужчина находился под стражей с начала декабря 2024 года, когда был арестован по серьёзной статье Уголовного кодекса — 282.2, подразумевающей ответственность за организацию деятельности экстремистского сообщества. Помимо этого ключевого обвинения, в его деле фигурировали и другие тяжкие статьи, включая использование несовершеннолетних лиц для создания порнографической продукции, а также непосредственное участие в работе запрещённой в России организации.

Ранее сообщалось, что адвокаты сестёр Хачатурян обратились в Следственный комитет с просьбой прекратить уголовное дело по факту убийства их отца, Михаила Хачатуряна. Юрист Алексей Паршин заявил, что следствие должно признать действия девушек как необходимую оборону. Также защита настаивает на смягчении текущих ограничений: сёстрам запрещено общаться друг с другом, со свидетелями и покидать свои места жительства.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.