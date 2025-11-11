Защита сестёр Хачатурян просят прекратить их уголовное преследование

Адвокаты трёх сестёр Хачатурян направили в Следственный комитет ходатайство о прекращении уголовного преследования по делу об убийстве их отца Михаила Хачатуряна. Об этом сообщил защитник Алексей Паршин. По его словам, следствие должно признать, что девушки действовали в состоянии необходимой обороны.

Адвокат пояснил, что защита также просит изменить действующие меры пресечения. Сейчас сёстрам запрещено общаться между собой, со свидетелями и менять место проживания.

«В связи со вступившим накануне в законную силу определением в отношении Михаила Хачатуряна о посмертном признании его совершившим ряд тяжких преступлений (издевательствах и насилии над дочерьми), мы также просим следствие о полном прекращении уголовного дела в отношении девочек, так как они правомерно действовали — защищались от преступника, имели на это полное право», — сказал Паршин.

Напомним, что в июле 2018 года в одном из подъездов жилого дома в Москве было обнаружено тело 57-летнего предпринимателя с многочисленными ножевыми ранениями. В качестве подозреваемых в убийстве выступили его дочери: Кристина (19 лет), Ангелина (18 лет) и Мария (17 лет), которые незамедлительно признали свою вину. В ходе расследования девушки заявили о продолжительных издевательствах и сексуальном насилии со стороны их отца. Психиатрическая экспертиза установила, что сёстры страдали от синдрома жестокого обращения и от посттравматического стрессового расстройства.

Ранее московский городской суд отклонил апелляционные жалобы родственников Михаила Хачатуряна, добивавшихся пересмотра решения о его виновности. Суд подтвердил, что мужчина при жизни совершал насилие и издевательства над дочерьми, из-за чего у них развились тяжёлые психологические расстройства.