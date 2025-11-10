Суд оставил в силе посмертный приговор Михаилу Хачатуряну за преступления против дочек

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы защиты и родственников Михаила Хачатуряна, пытавшихся добиться пересмотра приговора, по которому мужчина был посмертно признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерьми. Таким образом, решение первой инстанции вступило в силу, передаёт корреспондент Life.ru. Однако, как утверждают адвокаты, точка в вопросе ещё не поставлена, и девочкам рано «открывать шампанское».

Адвокаты сестёр Хачатурян. Видео © Life.ru

«Девочки выпьют шампанского чуть позже, у них будет такой шанс, он представится им чуть позже, когда в их уголовном деле по их обвинению будет поставлена жирная окончательная точка и они будут объявлены невиновными», — сказал один из адвокатов сестёр.

Семья Хачатуряна настаивала, что расследование было неполным, а выводы судов — ошибочными. Однако суды двух инстанций признали доказательства достаточными. Таким образом, юридическая оценка действий Михаила Хачатуряна, данные посмертно, остаётся неизменной.

В июле 2018 года в подъезде жилого дома в Москве было найдено тело 57-летнего бизнесмена с множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемыми в убийстве стали его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария, которые сразу же признали свою вину. В ходе следствия девушки рассказали о многолетних издевательствах и сексуальном насилии со стороны отца. Психиатрическая экспертиза показала, что сёстры страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.

