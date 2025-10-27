Убившие отца сёстры Хачатурян впервые за полгода встретились на заседании суда

Сёстры Хачатурян впервые за шесть месяцев встретились на заседании суда, где рассматривается апелляция родственников их покойного отца Михаила Хачатуряна. Родные продолжают оспаривать решение суда, который посмертно признал мужчину виновным в систематическом насилии над дочерьми.

Сёстры Хачатурян в зале суда. Видео © Life.ru

«Заседание отложено по техническим причинам», — сказал один из участников закрытого процесса корреспонденту Life.ru.

Все сёстры отказались давать комментарии журналистам. Следующее заседание по данному делу назначено на 10 ноября.

Напомним, что в июле 2018 года тело 57-летнего бизнесмена с многочисленными колото-режущими ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома в Москве. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери: 19-летняя Кристина, 18-летняя Ангелина и 17-летняя Мария, которые сразу признали свою вину. В ходе следствия девушки рассказали о многолетних издевательствах и сексуальном насилии со стороны отца. Проведённая психиатрическая экспертиза установила, что сёстры страдали от синдрома жестокого обращения и посттравматического стрессового расстройства.

Ранее Life.ru представил подробный репортаж о шокирующей истории сестёр Хачатурян, за которой продолжает следить вся страна.