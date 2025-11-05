Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест

Таганский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и продлил на два месяца срок содержания под стражей блогеру Арсену Маркаряну. Он обвиняется в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, сообщили в пресс-службе суда.

Видео © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Таганского районного суда города удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Маркаряна Арсена Ашотовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ, на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.

Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. На данный момент суд постановил заключить его под стражу. Ранее в ходе заседания срок содержания блогера под стражей был продлён до 9 ноября, при этом аналогичное ходатайство защиты было отклонено.