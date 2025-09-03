Блогер Маркарян раскаялся и заявил о готовности сотрудничать со следствием
Арсен Маркарян. Обложка © Пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, заявил в Таганском суде Москвы о раскаянии своего подзащитного и его готовности к сотрудничеству со следствием. Данную информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала судебного заседания.
Защитник подчеркнул, что Маркарян полностью осознал тяжесть предъявленных обвинений и обязуется являться по первому требованию следственных органов. На этом основании адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкий вариант ограничения свободы.
Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. В настоящий момент он отправлен под арест. На заседании суд ранее уже продлил срок задержания блогера под стражей до 9 ноября, отклонив аналогичное ходатайство.