Блогер Маркарян раскаялся и заявил о готовности сотрудничать со следствием

Адвокат блогера Арсена Маркаряна, обвиняемого в оскорблении памяти защитников Отечества, заявил в Таганском суде Москвы о раскаянии своего подзащитного и его готовности к сотрудничеству со следствием. Данную информацию передаёт корреспондент РИА «Новости» из зала судебного заседания.

Защитник подчеркнул, что Маркарян полностью осознал тяжесть предъявленных обвинений и обязуется являться по первому требованию следственных органов. На этом основании адвокат ходатайствовал об изменении меры пресечения с заключения под стражу на более мягкий вариант ограничения свободы.