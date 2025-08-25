Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Маркаряну инкриминируется публикация в феврале 2025 года на популярном видеохостинге материалов, порочащих память воинов-защитников. В ходе заседания обвиняемый выступал против избрания меры пресечения в виде ареста, полностью отрицая свою причастность к созданию и распространению спорного контента.

«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, <…> данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», — заявил подсудимый, подчеркнув, что не признаёт себя виновным.