25 августа, 18:23

Блогера Арсена Маркаряна арестовали

Суд арестовал блогера Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти воинов ВОВ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Суд арестовал видеоблогера Арсена Маркаряна по обвинению в оскорблении памяти защитников Отечества через Интернет. Решение о заключении под стражу было принято с учётом позиции Таганской межрайонной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Арсен Маркарян в здании суда. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Маркаряну инкриминируется публикация в феврале 2025 года на популярном видеохостинге материалов, порочащих память воинов-защитников. В ходе заседания обвиняемый выступал против избрания меры пресечения в виде ареста, полностью отрицая свою причастность к созданию и распространению спорного контента.

«Я не узнаю человека на данной видеозаписи, канал мне не знаком, я его не создавал и не администрировал, <…> данную видеозапись я не записывал и никому не отправлял. Хочу указать, что я полностью не согласен с тем, что было сказано на данной видеозаписи», заявил подсудимый, подчеркнув, что не признаёт себя виновным.

Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. При этом на днях блогер приехал в Москве и анонсировал сходку фанатов в видео, снятом на Красной площади. В тот же день стало известно о его задержании, в МВД уточнили, что Маркарян прятался от силовиков в багажнике.

