Родился у кладбища, а закончил в багажнике: за что сексист Маркарян заслужил свои 5 лет

Известный своими сексистскими и шовинистскими заявлениями беглый блогер Арсен Маркарян был задержан за реабилитацию нацизма. Шоумен настолько чувствовал свою безнаказанность, что ради денег не побоялся вернуться в Россию. Чем он известен? 25 августа, 14:23 Арсен Маркарян приехал в Россию провести семинары, но был задержан.

Известного блогера и коуча «по саморазвитию» Арсена Маркаряна, поливающего грязью Россию и русских, задержали в Московской области по подозрению в оскорблении памяти защитников Отечества. Ему уже предъявили официальное обвинение, однако в ходе допроса шоумен пока не признал свою вину. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для Маркаряна.

Согласно ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) шоумену грозит до пяти лет лишения свободы, однако, возможно, список уголовных статей будет расширен — Маркарян отметился многочисленными сексистскими, шовинистическими заявлениями, а также словами о совращении несовершеннолетних девочек.

В багажнике под лодкой: как пытался сбежать Маркарян

Обстоятельства задержания даже забавны: как минимум полгода живущий за границей Маркарян приехал в Москву специально, чтобы провести семинар среди своих подписчиков, и снял анонс мероприятия прямо на Красной площади. После этого в Сети поднялся шум — блогер якобы числится в розыске (впрочем, в базе розыска МВД его нет), но при этом свободно разгуливает по центру Москвы и снимает видосы.

Почуяв неладное, Маркарян попытался сбежать (похоже, в Белоруссию) в багажнике автомобиля, накрывшись надувной резиновой лодкой. Но ему не повезло — правоохранители остановили машину в районе подмосковной Кубинки и на блогера надели наручники.

Бизнес на ненависти: как Маркарян продавал советы по изнасилованию за 5 тыс. рублей

Арсен Маркарян стал популярным примерно в 2017 году, когда на видеохостингах и в Telegram стал постить контент про отношения, самоуважение, повышение самооценки и т.д. Благодаря «живой» теме он быстро увеличивал базу подписчиков и фанатов, поверивших в талант учителя, даже несмотря на откровенные сексистские заявления — женщин блогер называл манипуляторшами с низким интеллектом и раздавал мужчинам советы, как «правильно» их насиловать.

На волне успеха завёл закрытый телеграм-канал со стоимостью подписки в 1,5 тыс. рублей в месяц. Учитывая, что количество подписчиков в нём достигало 50 тыс. человек, нетрудно посчитать, что выручка от коучинга по саморазвитию могла достигать 75 млн рублей в месяц.

При этом в Сети можно найти комментарии недовольных обучением — некоторые подписчики сетуют, что платили деньги за банальности вроде «будь сильным» или «верь в себя». Тем не менее хайп вокруг имени коуча позволил Маркаряну запустить очные встречи, стоимость билетов на которые в последний раз составила 5 тысяч рублей.

Ненавидел всех: как коуч оскорблял ветеранов, женщин и свою страну ради хайпа

Несмотря на вроде бы благое дело — помощь неуверенным в себе людям, Маркарян то и дело «приправлял» свои лекции русофобскими заявлениями. В Сети можно найти множество нарезок из его стримов, где он называл Россию тупой и никчёмной, русских сравнивал с животными, предсказывал поражение на Украине, ждал бомбардировок Москвы.

— Русские люди в большей степени животные, чем другие люди. Правила не умеют соблюдать. Сложные социальные структуры не умеют. Уважение не умеют. Это недоразвитость, — на голубом глазу заявил Маркарян во время очередного стрима.

А однажды договорился даже до того, что публично облил помоями подвиг Александра Матросова, закрывшего своим телом вражеский дот с пулемётом. Последнее привело к скандалу, массовым отпискам и, кажется, стало отправной точкой в интересе к нему со стороны Следственного комитета. Возможно, к текущему обвинению вскоре добавятся и новые, поскольку подобные вбросы очевидно раскалывают российское общество по самым разным критериям.

Работал фитнес-тренером и торговал китайской косметикой: что известно о прошлом скандалиста

Арсену Маркаряну 30 лет, он родился в Самаре. Там жил в обычной панельной девятиэтажке, расположенной прямо у края городского кладбища. С 2016 года на нём числится ИП, согласно ОКВЭД основной вид деятельности которого «Образование основное общее». Похоже, свою текущую деятельность коуча он ведёт именно под ним.

До этого индивидуальный предприниматель Маркарян ещё торговал разной привозной из Китая косметикой для волос, сертификат соответствия на которую он получал в Росаккредитации ещё в 2019 году. А кроме неё хлебобулочными изделиями, секонд-хендом, газетами, канцелярией, обувью, работал фитнес-тренером, занимался маркетингом, рекламой и обучением ремеслу рекламщика.

