Арсену Маркаряну продлили срок ареста до 9 ноября

Судья огласила, что постановлением суда срок содержания обвиняемого под стражей продлён до 9 ноября. Таким образом, ходатайство следственных органов было полностью удовлетворено. Одновременно суд отклонил ходатайство защиты о изменении меры пресечения на не связанную с заключением под стражу. Блогер продолжит находиться в следственном изоляторе по части 4 статьи 354.1 Уголовного кодекса РФ до осени.

Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. Из СИЗО он сообщил, что его прошлые ошибки и некорректные высказывания были вызваны нестабильным психическим состоянием. И признался, что долгое время боролся с депрессией, пытаясь справиться с ней самостоятельно, что сказалось на его поведении.