«Говорил глупости»: Блогер Маркарян написал письмо из СИЗО и заявил о работе над ошибками
Маркарян в письме из СИЗО объяснил, что его действия были следствием депрессии
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Арестованный блогер Арсен Маркарян в своем Telegram-канале сообщил, что его прошлые ошибки и некорректные высказывания были вызваны нестабильным психическим состоянием. Он признался, что долгое время боролся с депрессией, пытаясь справиться с ней самостоятельно, что сказалось на его поведении.
«Вспышки агрессии, смена маниакальных и депрессивных периодов, тревога и панические атаки — всё это преследовало меня на протяжении многих лет, пока я наконец-то не обратился за профессиональной помощью к специалистам», — рассказал блогер.
По словам Маркаряна, его прежние странные и бессвязные высказывания были вызваны плохим самочувствием и недомоганием, и он якобы сам не помнит, что говорил в тот период. В настоящее время, будучи в нормальном состоянии, он дистанцируется от своих прошлых слов. Блогер также признал, что в тот период он обсуждал темы, в которых не был компетентен, но при этом демонстрировал уверенность. Существенные изменения в жизни Маркаряна произошли после утраты отца в 2023 году и тёщи в 2024-м. Эти трагические события, как он отметил, стали катализатором для переосмысления его жизни, обращения за профессиональной помощью и прохождения курса лечения.
Напомним, в январе 2025 года столичная прокуратура приступила к доследственной проверке заявлений, сказанных Арсеном Маркаряном в интервью, где он призвал к террористическим действиям в отношении россиян с помощью украинских беспилотников. В настоящий момент он отправлен под арест. В полиции уточнили, что Маркарян прятался от силовиков в багажнике при попытке скрыться из страны.