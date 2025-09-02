«Говорил глупости»: Блогер Маркарян написал письмо из СИЗО и заявил о работе над ошибками

По словам Маркаряна, его прежние странные и бессвязные высказывания были вызваны плохим самочувствием и недомоганием, и он якобы сам не помнит, что говорил в тот период. В настоящее время, будучи в нормальном состоянии, он дистанцируется от своих прошлых слов. Блогер также признал, что в тот период он обсуждал темы, в которых не был компетентен, но при этом демонстрировал уверенность. Существенные изменения в жизни Маркаряна произошли после утраты отца в 2023 году и тёщи в 2024-м. Эти трагические события, как он отметил, стали катализатором для переосмысления его жизни, обращения за профессиональной помощью и прохождения курса лечения.