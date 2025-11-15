Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 ноября, 11:12

«Точно так и было»: Захарова высмеяла абсурдное заявление молдавского депутата о Пушкине и геях*

Захарова высмеяла абсурдное заявление молдавского депутата о Пушкине и геях*

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала резонансное заявление молдавского депутата Михая Друцэ. Парламентарий от правящей партии «Действие и солидарность» ранее высказал мнение, что появление гомосексуалов* в Бессарабии якобы связано с Российской империей и лично с приездом Александра Пушкина. В чём именно виноват поэт, Друцэ не уточнил.

«Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: Где здесь живёт депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…. Так там появился первый», — иронично ответила Захарова в своём Telegram-канале молдавскому депутату.

В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистов
В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистов

Ранее российское посольство назвало ошибкой закрытие Русского дома в Молдавии. В заявлении дипмиссии подчёркивается, что «приводимые официальным Кишинёвом доводы не имеют под собой ни малейших оснований». Также там отметили, что данный шаг подрывает правовую основу двусторонних отношений.

* Международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Молдавия
  • Александр Пушкин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar