В Молдавии установили очередной памятник пособникам нацистов

По информации руководителя Национального координационного комитета «Победа» и поискового движения Алексея Петровича, в молдавском селе Слобозия Маре был открыт очередной памятник пособникам нацистов. Об этом Петрович сообщил в своём телеграм-канале.

«В селе Слобозия Маре Кагульского района Республики Молдова ассоциация по героизации нацизма Monumentum открыла очередной памятник военнослужащим нацистской Румынии, погибшим летом 1941 года во время вторжения в Советской Союз. Фальсификаторы традиционно обозначили пособников Гитлера «героями-освободителями», погибшими «за вызволение Бессарабии из рабства». <...> Это уже 4-й объект, открытый в честь румыно-фашистских оккупантов за последний месяц», — написал он.

По словам поисковика, в церемонии участвовали почётный караул, военный оркестр департамента пограничной службы Молдавии, представители Бессарабской митрополии (входит в состав Румынской православной церкви) и органов местного самоуправления, а также дети.

Петрович добавил, что фальсификация истории и героизация нацистских захватчиков долгосрочно ориентирована именно на детей.

Тем временем, жители Приднестровья решительно выступают против процессов возрождения нацистской идеологии, наблюдаемых в Молдавии. Речь идёт об открытии в молдавских селах кладбищ для румынских пособников нацистов с участием официальных лиц и воинских почестей. В Молдавии системно переписывают историю, оскверняют советские памятники и вводят в школах учебники, обеляющие преступления румынских фашистов.